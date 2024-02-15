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Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”

Adaylığı kapsamında gazetemize ziyarette bulunan Saadet Partisi Körfez Belediyesi Başkan adayı Erkan Küçükemirler, “Her işi ehline veren bir liyakatli kadrolar ile yola çıkıyoruz. Ne yapacağımızı ve nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor” dedi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor” mask
Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”
Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”
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31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin seçim çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında birçok siyasi parti çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Saadet Partisi Körfez Belediyesi Başkan adayı Erkan Küçükemirler gazetemize ziyarette bulundu. Adaylığı kapsamında gazetemize açıklamada bulunan Küçükemirler açıklamasında şunları söyledi,

SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

“Sahadaki çalışmalarımız tüm titizliğiyle sürüyor. Sahada esnaflarımız ve halkımızın teveccühüyle karşılaşıyoruz. Halkımızın gençlerimizin derdi ortada geçinemiyorlar. Körfez için yapmak istediğimiz birçok proje var. Seçim döneminin zor geçeceğinin farkındayız ama kazanacağımıza da biliyoruz. Her işi ehline veren bir liyakatli kadrolar ile yola çıkıyoruz. Ne yapacağımızı ve nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor. 31 Mart’taki seçimler zaferle çıkacağımıza inanıyorum”

Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”

Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”

Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”

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15 Şub 2024 - 16:33 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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