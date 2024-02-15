Küçükemirler: “Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor”

31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin seçim çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında birçok siyasi parti çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Saadet Partisi Körfez Belediyesi Başkan adayı Erkan Küçükemirler gazetemize ziyarette bulundu. Adaylığı kapsamında gazetemize açıklamada bulunan Küçükemirler açıklamasında şunları söyledi,
SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ
“Sahadaki çalışmalarımız tüm titizliğiyle sürüyor. Sahada esnaflarımız ve halkımızın teveccühüyle karşılaşıyoruz. Halkımızın gençlerimizin derdi ortada geçinemiyorlar. Körfez için yapmak istediğimiz birçok proje var. Seçim döneminin zor geçeceğinin farkındayız ama kazanacağımıza da biliyoruz. Her işi ehline veren bir liyakatli kadrolar ile yola çıkıyoruz. Ne yapacağımızı ve nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımız adil ve eşit bir düzen istiyor. 31 Mart’taki seçimler zaferle çıkacağımıza inanıyorum”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.