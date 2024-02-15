Bülent Tuncel Veliahmet’te muhtarlığa aday!

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İzmit Veliahmet Mahallesi Muhtarlığına Bülent Tuncel aday olduğunu açıkladı. 1973 doğumlu olan ve İzmit Veliahmet mahallesinde ikamet eden Tuncel 31 yıldır İzmit’te ticaret ile uğraşıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Tuncel, Veliahmet Mahallesi’ne daha iyi hizmet edebilmek için göreve talip olduğunu belirtti.