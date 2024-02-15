31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İzmit Veliahmet Mahallesi Muhtarlığına Bülent Tuncel aday olduğunu açıkladı. 1973 doğumlu olan ve İzmit Veliahmet mahallesinde ikamet eden Tuncel 31 yıldır İzmit’te ticaret ile uğraşıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Tuncel, Veliahmet Mahallesi’ne daha iyi hizmet edebilmek için göreve talip olduğunu belirtti.
- Siyaset
Bülent Tuncel Veliahmet’te muhtarlığa aday!
31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İzmit Veliahmet Mahallesi Muhtarlığı’na Bülent Tuncel aday olduğunu açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.