CHP’den Kocaeli Şehir Hastanesi’ne aktarmasız ulaşım talebi

Bekle Bekle Olur Bigün - Sorsan Kocaeli avrupa kenti, milli geliri en yüksek illerden biri derler ama özellikle toplu ulaşım ve raylı sistem konusunda tamamen sınıfta kalmış durumda, bu zamana kadar minibüs kooperatifleri lobisine boyun bükmüş ve yenilmiş bir kenttir. 15 yıldır yeni Bursa yolu- Kandıra Sapağı arasında bir yol yapımı var. Yok o Köprüsü yok bu köprüsü derken 15 yıldır bir inşaat hali o güzergah. Koskoca Kocaeli şehri, ülkeyi besleyen şehir 3-5 köprülü geçişi 15 yılda bitiriyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir.

2016 da temeli atılan Kandıra yolunun anca yarısı bitti, bi 10 yıllık ömrümüz kaldıysa bitişini de görürüz heralde :)) haaadi hayırlı işler herkese