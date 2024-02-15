CHP’den Kocaeli Şehir Hastanesi’ne aktarmasız ulaşım talebi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 86 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı.
ŞEHİR HASTANESİNE AKTARMASIZ ULAŞIM
CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ve CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış’ın soru önergeleri; "Kocaeli Şehir Hastanesine aktarmasız ulaşım talebi ile ilgili, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Şehir Hastanesine aktarmasız ulaşım talepleri sıkça bizlere iletilmektedir. Hastaneye gitmek zorunda olan hasta vatandaşlarımızın durumları dikkate alınarak Karamürsel Gölcük, Şehir Hastanesi arasında çalışacak aktarma yapmadan vatandaşların hastaneye gitmesini sağlayacak toplu taşıma hattının düzenlenmesi hususunu bilgilerinize sunar gereğini arz ve talep ederiz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bekle Bekle Olur Bigün - Sorsan Kocaeli avrupa kenti, milli geliri en yüksek illerden biri derler ama özellikle toplu ulaşım ve raylı sistem konusunda tamamen sınıfta kalmış durumda, bu zamana kadar minibüs kooperatifleri lobisine boyun bükmüş ve yenilmiş bir kenttir. 15 yıldır yeni Bursa yolu- Kandıra Sapağı arasında bir yol yapımı var. Yok o Köprüsü yok bu köprüsü derken 15 yıldır bir inşaat hali o güzergah. Koskoca Kocaeli şehri, ülkeyi besleyen şehir 3-5 köprülü geçişi 15 yılda bitiriyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir.
2016 da temeli atılan Kandıra yolunun anca yarısı bitti, bi 10 yıllık ömrümüz kaldıysa bitişini de görürüz heralde :)) haaadi hayırlı işler herkese
Emekli - Keşke körfezden de aktarmasız ulaşım olsa
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.