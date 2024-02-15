Büyükşehir ve Gültepeliler Derneği arasında protokol yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 86 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı.

GÜLTEPELİLER DERNEĞİ İLE BÜYÜKŞEHİR ARASINDA PROTOKOL YAPILACAK

Mecliste Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Gültepeliler Derneği arasında; sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif projelere destek sağlanmasına yönelik olarak tanzim edilen işbirliği protokolünün imzalanması ile ilgili başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliği ile meclisten geçti.