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Taşdemir: Keyfe keder değişiklikler olmamalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında bugün gerçekleştirildi. Taşdemir, İsimlendirme Komisyonu tarafından Darıca Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki Belen Sokak isminin değiştirilmesine şerh koyarak, “Keyfe keder değişiklikler olmaması lazım” ifadelerini kullandı.

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Taşdemir: Keyfe keder değişiklikler olmamalı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 86 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı.

KEYFE KEDER DEĞİŞİKLİKLER OLMAMASI LAZIM

Taşdemir, İsimlendirme Komisyonu tarafından Darıca Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki Belen Sokak isminin değiştirilmesine şerh koyarak sokak ismi değişikliği ile ilgili, “Geçtiğimiz yıllarda bunu dile getirdik. İsmi olmayan sokaklara isim verilmesi normal bir uygulama. Ama mevcut isimlerin değiştirilmesi çok keyfe keder uygulamalar. Burada da ismi Belen Sokak olan sokak, Çift Minareler olarak değiştiriliyor. Bu tip değişiklikler de bunun ön planda tutulması lazım. Keyfe keder değişiklikler olmaması lazım. Bunların bu kadar değiştirilmemesi lazım” ifadelerinde bulundu.

ERZURUMUN SİMGESİ BİR İSİM UYGUN GÖRÜLDÜ

Taşdemir’e Gökmen Mengüç cevap vererek, “Engin Bey’in hassasiyeti bizde de var. O sokakta 7 bina var, 7 binada da Erzurumlular ve bu sebeple Erzurumluların simgesi olan bir ismin olması uygun görüldü” dedi.

# var, Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca

15 Şub 2024 - 16:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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