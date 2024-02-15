16 bin kişiyi ilgilendiriyor! Mecliste rezerv alanı tartışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 86 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı. Mecliste Çayırova’da bulunan ve uzun bir süredir gündemde yer alan 20 buçuk dönümlük alan üzerine yapılmak istenen sosyal donatı alanı projesi ile ilgili CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış,” Vatandaşların haklarını erozyona uğratacak şekilde olan durumları istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAYIROVA’DAKİ REZERV YERİ TEKRAR GÜNDEMDE

CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Çayırova’da geçtiğimiz aylarda rezerv yapı alanı ilan edilen parsellerle ilgi plan yapmıştık. O gün de belerttiğimiz gibi bunların üzerinde yapıların olduğu ve rezerv yağı niteliği olmadığı aynı zamanda burada yaşayan insanlar için sorun yaratacağından kabul etmemiştik. Belediyedeki arkadaşlarla konuştuk. O parsel sahipleri belki kaçı orada oturuyor kaçı kiraya vermiş bilmiyoruz ama parsel sahibi kamulaştırma olarak bedelini alıp çıkabilir ama kiracılar sorunu var. Şu anda bir evi boşaltıp yenisine geçmenin maliyeti oldukça yüksek. Bu kadar sıkıntıya değecek mi o bölge değmeyecek mi bilmiyoruz. Bir konu komisyona ya da büyükşehir meclisine geldiği zaman bir karar yetkisi oluyor. Burada iki seçenek vardır ya evet ya hayır demek gerekir. Bizim hayır deme yetkimizin olmadığı bir konunun meclis gündemine alınması doğru değil. Bakanlık buna idari işlem olarak bakıyorsa idari birimlere gönderir. Ama bizim bugün evet ya da hayır deme hakkımız var. Kocaeli meclisini noter gibi görmemek lazım.

“BOŞ ALAN BULMAK KOLAY DEĞİL”

Gökmen Mengüç, “Burası riskli alan değil rezerv alanı. Bunun gerekçesi o bölgede sosyal teknik alt yapı ile ciddi anlamda eksik olması. Bakanlığın o bölgede çalışmaları var. bu alanı kamulaştırarak kazandırılması gerek. Çok boş alan bulmak kolay değil bu alan güzel bir alan. Belediye de en iyi alan bu alandır diyerek bakanlıkla iletişim kuruyor” şeklinde konuştu.

“1994 ÖNCESİ PLANLANMIŞ”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Orhan Bey farklı bir meseleye daha dikkat çekti. Öncelikle şunu ifade edeyim bu keyfe keder alınmış bir karar değil. Yapacağımız çalışmalar sosyal donatı kapsamında ve okul alanı yapmaya esas. Biz orada gerek kamulaştırma gibi o bölgede yaşayan hak sahiplerini mağdur etmeyeceğimizi söylemiştik. Burası 1994 yılından önce planlanmış bir yer. Gebze’ye bağlı bir yer burası. Geçmişte neden buralar ona göre planlanmadı. 16 bine yakın vatandaşımız yaşıyor o bölgede. Sizin tam tersi destek olmanız gerek” şeklinde cevap verdi.

“VATANDAŞ ONAY VERİRSE TAMAM DERİZ”

Tanış, “Geçmişe bakamayız önümüze bu geldi biz bunu konuşuyoruz. Geçmişte yanlış yapıldı diye şimdide mi yanlış yapalım. Vatandaşların haklarını erozyona uğratacak şekilde olan durumları istemiyoruz. Biz de dedik ki zaten vatandaşların onayları olsun ona göre biz de tamam deriz” şeklinde cevap verdi. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.