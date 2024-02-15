15 Şub 2024 - 17:09- Siyaset G:

Çetinkaya'dan Masam Dünyam Kreş’e Ziyaret

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Özel Masam Dünyam Kreş ve Gündüz Bakım evini ziyaret etti.

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Çetinkaya'dan Masam Dünyam Kreş’e Ziyaret mask
Çetinkaya'dan Masam Dünyam Kreş’e Ziyaret
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Çetinkaya ziyaret sırasında kendilerini karşılayan Nuray Üste, İlkay Okur ve okul öğretmenlerine teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.Okul yetkilileri Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya seçim çalışmalarında başarılar diledi.
# seçim, cumhur ittifakı

15 Şub 2024 - 17:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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