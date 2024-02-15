Çetinkaya ziyaret sırasında kendilerini karşılayan Nuray Üste, İlkay Okur ve okul öğretmenlerine teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.Okul yetkilileri Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya seçim çalışmalarında başarılar diledi.
15 Şub 2024 - 17:09- Siyaset Güncelleme:
Çetinkaya'dan Masam Dünyam Kreş’e Ziyaret
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Özel Masam Dünyam Kreş ve Gündüz Bakım evini ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.