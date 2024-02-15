Büyükşehir'de işçi maaşları en düşük 35 bin TL'ye yükseltildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 10 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza protokolü bugün gerçekleştirildi. İlçe belediyelerinde yüzde 49,25 oranında ek zam onaylanırken Büyükşehir işçisinin alacağı ek zam ise henüz belirlenmemişti.ugün düzenlenen ek protokol toplantısında müjdeli haberi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Büyükakın, işçilere verilecek zammı, en düşük giydirilmiş maaş 35 bin 40 lira olarak açıkladı.