BİM bölge müdürlüğünde görev yapan Faruk Alan, Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp alanında aracının içinde baygın halde bulundu. Faruk Alan, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Alan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alan'ın cenazesi yarın Başiskele Karadenizliler Mahallesi Merkez Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Faruk Alan yaşamını yitirdi
İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası 38 yaşındaki Faruk Alan Sapanca Gölü'nün kenarında aracında baygın halde bulundu. Faruk Alan ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.