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Faruk Alan yaşamını yitirdi

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası 38 yaşındaki Faruk Alan Sapanca Gölü'nün kenarında aracında baygın halde bulundu. Faruk Alan ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

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Faruk Alan yaşamını yitirdi mask

BİM bölge müdürlüğünde görev yapan Faruk Alan, Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp alanında aracının içinde baygın halde bulundu. Faruk Alan, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Alan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere  Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alan'ın cenazesi yarın   Başiskele Karadenizliler Mahallesi Merkez Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verilecek. 
# Başiskele

15 Şub 2024 - 17:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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