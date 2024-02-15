Cumhur İttifakı Adayı Büyükgöz’den Hastalara Moral Ziyaretleri

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’den hastalara moral ziyaretleri. Toplumun hemen hemen her kesimden vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretler kapsamında Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ve aileleri ziyaret ederek moral verdi. Polikliniklerde tedavileri süren vatandaşları odalarında ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, acil şifalar temennilerini paylaştı.

RABBİM TÜM HASTALARA ŞİFA VERSİN İNŞALLAH

Tedavileri süren vatandaşların refakatçi yakınları ve aileleriyle de sohbet eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilerin istek ve taleplerini de dinledi. Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Hastanede tedavi gören kıymetli hemşerilerimizi ve geçmiş dönem ilçe kadın kolları başkan yardımcısı Halime Altay’ın babası Adil Altay’ ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerimizi ve acil şifalar dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah” ifadelerini kullandı.