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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, "Yaptığım tüm uyarılara rağmen vicdan yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti mask
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
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Son parti adayların da açıklanmasıyla birlikte  CHP'de dün başlayan istifa depremi bugün de devam etti.CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…" notuyla açıklama yaptı.Yardımcı, "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

# medya, chp, cumhuriyet

15 Şub 2024 - 18:42 - Siyaset

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