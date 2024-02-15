31 Mart için oy sandıkları erişime açıldı

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçim için gün sayarken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet adresinde erişime açıldı.
YSK'den yapılan açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığı belirtildi.
YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Seçmen kaydı sorgulama ilgili belirtilen kanallar dışında gelen e-posta çağrı ya da mesajlara itibar etmeyin."
Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız...
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.