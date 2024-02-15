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31 Mart için oy sandıkları erişime açıldı

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresinde erişime açıldı.

31 Mart için oy sandıkları erişime açıldı mask

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan  seçim için gün sayarken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet adresinde erişime açıldı.

YSK'den yapılan açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığı belirtildi.

YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama ilgili belirtilen kanallar dışında gelen e-posta çağrı ya da mesajlara itibar etmeyin."

Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız...

Kaynak: cumhuriyet
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15 Şub 2024 - 19:08 - Gündem

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