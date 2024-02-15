İstanbulluların Hafta Sonu Tercihi: Sapanca Otelleri

Metropol hayatının koşturmacasında yorulup biraz ara vermek isteyenler için İstanbul’a yakınlığı ile dikkat çeken Sapanca, adeta çölde bir vaha desek yanlış olmaz. Uzun tatillere ne nakti ne de vakti yeterli olmayanlar Sapanca otelleri sayesine gösterişten uzak ve tazeleyici bir tatil yapabilirler. Bu noktada her yaştan ziyaretçisini memnun kılabilecek ve her zevke hitap edecek oteller arasından seçim yapmak zor olamayacaktır.

Bungalov otelleri

Sapanca’nın eşsiz doğasını doyasıya deneyimlemek isterseniz şüphesiz ilk durağınız bungalov oteller ve ağaç evler olmalı. Kimiz zaman tek katlı kimi zaman ise dublex seçenekleriyle karşınıza çıkan bu evlerde çift olarak konaklayabileceğiniz gibi çocuklu ya da kalabalık ailelere uygun çok odalı seçenekler de bulunuyor. Çoğu bungalov otelinde oda kahvaltı hatta yarım ve tam pansiyon tercihleri de mevcut. Balayı çiftlerinin de gözdesi haline gelen bungalovlar evlilik teklifi ve doğum günü gibi özel etkinliklere ev sahipliği ediyor. Sapanca bungalov otelleri için ortalama fiyatlar ise 7396 TL'den başlıyor.

Termal oteller

Hem ruhen hem de bedenen rahatlamak ve dinginlik arayanlar için birebir olan Sapanca’da termal oteller bulunuyor. SPA merkezi ve wellness hizmetleri sunan bu otellerde masaj, aromaterapi ve hamam gibi imkanlar yer alıyor. SPA otellerinde konaklayarak kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Genellikle yarım ve tam pansiyon konaklama seçeneği bulunan bu oteller son zamanlarda balayı çiftlerinin de gözdesi olmuş durumda. Sapanca’daki termal otellerde huzur dolu bir tatil yapmanın ortalama bedeli ise tek kişi için 7.320 TL’den başlıyor.

5 yıldızlı oteller

Özel bir gün ve balayı için şehirden fazla uzaklaşmak istemeyenler için 5 yıldızlı oteller de vadeden Sapanca, bilhassa yaz tatili için otel arayışında olan tatilcileri de hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bölgedeki lüks 5 yıldızlı otellerin tasarımları ve sundukları imkanlar Ege ve Akdeniz gibi meşhur tatil beldelerini aratmayacak cinsten. Bünyesinde SPA salonu bulunan doğa ile iç içe lüks otellerde konaklamanın tek kişilik maliyeti ise 5.343 TL’den başlıyor.

Romantik glamping otelleri

5 yıldızlı otellerin lüksünden vazgeçemeyenler ama doğa ile iç içe kamp deneyimi yaşamak isteyenleri de memnun edecek glamping oteller de Sapanca’daki gözde konaklama seçeneklerinden. Bahçesinde kişiye özel jakuzi bulunan ve oda kahvaltı seçeneği sunan bu glamping oteller de doğa ile iç içe tatil yapmanıza olanak sağlar. Özellikle de sevdiğinizle romantik bir tatil yapmak istiyorsanız göl kenarında bulunanları tercih etmeniz yerinde olacaktır.

Havuzlu ve jakuzili oteller

Deniz keyfi yapamayacak olsanız dahi Sapanca bölgesindeki çoğu konaklama tesisi bu açığı odaların önünde kişiye özel jakuzi ve havuz seçenekleriyle kapamaya özen gösteriyor. Bungalov otellerin, glamping otellerin ve termal tesislerin büyük çoğunluğunda kişiye özel jakuzi imkanı tanınıyor.

Butik oteller

Göle daha yakın konumda yer alan otellerde kafanızı dinlemek isterseniz de hem bütçe dostu oluşu hem de gösterişten uzak sadeliği ile butik oteller öne çıkıyor. Butik otellerin yakınlarındaki alabalık tesislerinde lezzet yolculuğuna çıkabilir, kahvaltı bahçelerinde organik tatlara doyabilirsiniz.