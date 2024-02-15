Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda geçerli ucuza bilet kampanyası başlattı.
THY tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 TL'den başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlanacak.
Kampanyanın Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacağı bildirildi.
Kampanyanın yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olduğu aktarıldı.
Söz konusu fiyatlandırmanın, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacağı kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.