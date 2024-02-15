15 Şub 2024 - 19:29 - Yaşam

Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda geçerli olacak ucuza bilet kampanyası başlattı. THY tarafından yapılan açıklamaya göre, tarifeli seferlerde ve Economy Class uçuşlarda geçerli olacak.