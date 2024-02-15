Sertif Gökçe, Derince Belediyesi personellerini ziyaret etti

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) tarafından Derince Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Sertif Gökçe, saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan adayı Gökçe, iki gününü Derince Belediyesi çalışanlarına ayırdı. Başkan adayı Gökçe, ilk olarak Derince Belediyesi'nin iştiraklerinden Çenesuyu Şişeleme ve Dolum Tesisi'ni ziyaret etti. Gökçe, tesisin Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu'ndan işleyiş ve üretime dair bilgi aldı.

“DERİNCE’MİZE DEĞER KATACAĞIZ”

Başkan adayı Gökçe, daha sonra, Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Derince ile ilgili fikir bilgi alışverişinde bulundu. Gökçe, “Birlikte hareket etmenin gücüyle Derince'mize değer katacağımıza inanıyorum. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”

Gün boyunca personellerle bir araya gelmeye devam eden başkan adayı Gökçe, Derince Belediyesi Katı Atık Toplama İstasyonu ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Hem atık toplama istasyonu hem de rehabilitasyon merkezi hakkında bilgiler aldı. Gökçe, bu bilgilendirmeler için teşekkür ederek Derince için ortak akılla hareket edeceklerini duyurdu.