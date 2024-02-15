İBB'ye çattı! Büyükakın'dan borç açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ek protokol imza töreni bugün gerçekleşti. Büyükakın konuşmasında hazineye en borçlu belediye olmasına ilişkin eleştiren CHP İl Başkanı Bülent Sarı'ya yanıt verdi.

MALİ YAPISI EN SAĞLAM BELEDİYE

Konuşmasının bir kısmında Büyükakın "Ben bu borç yönetimi sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. İddia ediyorum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mali yapısı en sağlam belediyedir. Borç, hazineye olan borç ve genel borç olarak hesaplanır. Bizim hazine dışında borcumuz yok. Bankalara borcumuz yok. Borçları hesap ettiğimizde şampiyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi.

“AKLINIZI BAŞINIZA GETİRİN”

4 Milyar borç ödemiş başkana borç batağına sürükledi deme hadsizliğini göstermeyin. Aklınızı başınıza getirin. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Vergisini ödeyemeyen, bundan dolayı kapısına haciz dayanan zihniyetin durumu ortada."ifadelerini kullandı