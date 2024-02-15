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Komiser, polis olan eski eşini öldürdü

Edirne'de komiser, polis olan eski eşini silahla vurarak öldürdü.

Anadolu Ajansı
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Komiser, polis olan eski eşini öldürdü mask

Edirne'de A.Y isimli kişi, boşandığı eşi S.K'nin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki eve geldi.

Çıkan tartışma sonrası A.Y. tabancayla S.K'ye ateş etti. S.K'yi yaralayan A.Y. olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ilgililerden bilgi aldı.
# sağlık

15 Şub 2024 - 20:20 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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