Komiser, polis olan eski eşini öldürdü

Edirne'de A.Y isimli kişi, boşandığı eşi S.K'nin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki eve geldi.
Çıkan tartışma sonrası A.Y. tabancayla S.K'ye ateş etti. S.K'yi yaralayan A.Y. olay yerinden kaçtı.
Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.
A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ilgililerden bilgi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.