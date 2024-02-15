Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BG 3503 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracını sağ şeritte durdurarak uzaklaştı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler motor kısmı yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sebebiyle yaralanan olmadı.
- Asayiş
Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü araçtan inmeyi başarırken alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.