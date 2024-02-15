- Asayiş

Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü araçtan inmeyi başarırken alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Anadolu Ajansı
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Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü mask
Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
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Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde seyir halinde olan 34 BG 3503 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden otomobil sürücüsü aracını sağ şeritte durdurarak uzaklaştı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler motor kısmı yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sebebiyle yaralanan olmadı.
# Dilovası

15 Şub 2024 - 21:09 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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