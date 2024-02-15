- Siyaset

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır hastaneye kaldırıldı

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır meclisteki odasında rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır hastaneye kaldırıldı mask

AKP Kocaeli Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sami Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki vekil odasında rahatsızlandı. İddiaya göre kalp krizi geçiren Çakır Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SAMİ ÇAKIR KİMDİR?

Sami Çakır 1958’de Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon’da okuyan Çakır, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ankara Üniversitesi’den Tarih bölümünden mezun oldu.
Antalya Lisesi’nde Tarih Öğretmenliği, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı’nda ise Tarih Uzmanı olarak çalıştı. 1985 yılından itibaren çeşitli bankalarda üst düzey yönetici görevlerinde bulundu.
Milli Türk Talebe Birliği üyeliğinde bulundu. Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. MÜSİAD İzmit Şubesi , Ensar Vakfı İzmit Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.
26 ve 27. Dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti’den 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Sami Çakır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.
# AKP, Sami Çakır, oldu, TBMM, büyük, türkiye, TÜRK

15 Şub 2024 - 21:42 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.068.324 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL