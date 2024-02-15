AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır hastaneye kaldırıldı

AKP Kocaeli Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sami Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki vekil odasında rahatsızlandı. İddiaya göre kalp krizi geçiren Çakır Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SAMİ ÇAKIR KİMDİR?

Sami Çakır 1958’de Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon’da okuyan Çakır, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ankara Üniversitesi’den Tarih bölümünden mezun oldu.

Antalya Lisesi’nde Tarih Öğretmenliği, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı’nda ise Tarih Uzmanı olarak çalıştı. 1985 yılından itibaren çeşitli bankalarda üst düzey yönetici görevlerinde bulundu.

Milli Türk Talebe Birliği üyeliğinde bulundu. Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. MÜSİAD İzmit Şubesi , Ensar Vakfı İzmit Şubesi, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

26 ve 27. Dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti’den 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Sami Çakır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.