6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (16 Şubat Cuma) Kandıra, Kartepe, Başiskele, İzmit, Karamürsel ve Darıca olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:
|KANDIRA
|BOZBURUN, İNCECİK
|BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|16.02. 2024
|09:00
|15:30
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|19 MAYIS CD., DEMOKRASİ CD., ILIM, İLİM CD., MODA SK., NAMLI SK., NEYZEN SK., OSMAN GAZİ. CD., RÜYA SK., YASA, YASA SK.
|16.02.2024
|11:00
|15:00
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|SEYITALILER, SEYİTALİLER
|SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|SAHINLER, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE
|ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH
|BAG, BALÖZÜ SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAVUŞ SK., DİKMEN SK., DÜZENLI, ELMA, ELMA SK., FIRDEVS, FİRDEVS SK., GÜRSEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., İPEK SK., KALKAN SK., KARLIDERE, KARLIDERE SK., KASIMOĞLU SK., KINALI, KULOGLU, KULOĞLU SK., LAL SK., NAR, NAR SK., ORTANCA SK., SANAT, SEYİR SK., TINAZTEPE CD., ZEYTINLIK SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK.
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH
|BAGLI, BAĞLI SK., ÇAM, ÇAM SK., DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GÖK SK., HABER SK., HÜDA, HÜDA SK., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEVLANAM CD., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SÜRMELİ SK., ŞAL SK., TINAZTEPE
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ
|ÇEPNİ CD., ÇÖRTLENCE SK., HABİLOĞLU SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., YONCALI
|16.02.2024
|11:15
|17:30
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK.
|16.02.2024
|11:00
|17:30
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, 4.07.2021
|101. CD., 107. CD., 1115. SK., 1134. SK., 201. CD., 2107. SK., 2118. SK., ATİLLA SK., AYAN SK., CİVAN SK., CUMHUR, ÇAGDAS, ERTUĞRULGAZİ SK., EZGİ SK., GÖKTÜRK SK., TEPEBAŞI SK., ZEYTİNLİK CD.
|16.02.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ŞİRİNSULHİYE
|KADEM SK.
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|BEŞİKTAŞ SK., İZMİT CD., TEĞMEN SK., YENI, YENİ SK.
|16.02.2024
|09:00
|13:00
|KARTEPE
|NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE
|ADALAR SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., ŞİRİNYOL SK.
|16.02.2024
|13:00
|17:00
|KARTEPE
|DERBENT, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KARPUZLUK SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., TUZLA SK., UZUN YOL SK.
|16.02.2024
|09:00
|13:00
|DARICA
|PIRI REIS, PİRİ REİS
|BARBAROS CD., DUMAN SK., EFEK SK., ERTAÇ SK., GÜRAL, GÜRAL SK., HELAL SK., MAZLUM SK., NEFER SK., SÖNMEZ SK., TEOMAN SK.
|16.02.2024
|09:00
|12:00
|DARICA
|BAĞLARBAŞI, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AKAN SK., AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, BALKIZ, BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANDAN, CANDAN SK., ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERMIS, ERMİŞ SK., ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FERASET SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKTAY SK., OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SELVİ SK., SEYMA, ŞEYMA SK., TOROS SK., TUZLA, ULUBEY SK.
|16.02.2024
|09:00
|12:00
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