Büyükakın'ın işçi zammı paylaşımını gören vatandaş su faturalarına isyan etti

Dün hazineye en borçlu Büyükşehir Belediyesi olarak ülke gündemine düşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza protokolü bugün gerçekleştirildi. İlçe belediyelerinde yüzde 49,25 oranında ek zam onaylanırken Büyükşehir işçisinin alacağı ek zam ise henüz belirlenmemişti.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 35 BİN

İşçiler, maaşlarına uygulanacak ek zam için, sendikanın belediye ile imzalayacağı ek protokolü bekliyordu. Bu kapsamda, belediye işçileri, bugün Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen ek protokol töreninde bir araya geldi. Yapılan ek zamla en düşük işçi maaşı 35 bin TL oldu.

İNDİRİM İSTEDİLER

Büyükakın imza anını X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımın altına vatandaşlar ise Büyükakın'a tepki gösterdi. Yapılan bir çok paylaşımda su faturalarına isyan eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı; su faturalarına da bir indirim yapsanız!!

BİR TERSLİK YOK MU?

Merhaba, bana aylık 400 tl elektrik faturası geliyor, su ise 600 tl bu işte bir terslik yok mu?

İNDİR HERKES SEVİNSİN

Başkan su faturası elektrik faturasını geçti.İsciye veriyorsun güzel de vatandaşa niye vermiyorsun? Su faturası birim fiyatını makul bir seviyeye indir ki herkes sevinsin.

ZAM KORKUSU

Su faturaları katlanmazsa iyidir

ÇÖZÜM İSTEDİ

Saygı değer başkanım Su faturası ,elektrik faturasının yarısı kadardı,şimdi ise elektrik faturası nı geçti sizden bir çözüm lütfen gerekirse geçmiş faturaları paylaşabilirim saygılar Allah a emanet olunuz

AYNI M3

Başkanım Su faturalarını @isukocaeli çok arttırdı. 50 tl gelen fatura 200 tl geliyor. Aynı m3 üstelik