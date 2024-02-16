16 Şub 2024 - 08:41 - Spor

Altın Kiraz’da Körfez Emniyet’ten büyük sürpriz

Kentimizin patenti alınan ilk ve tek futbol turnuvası olan Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvasında üçüncü gün maçları önceki akşam oynandı. Kentimizin saygın spor insanlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen, Mitat Atalay’ın da genel koordinatörü olduğu ve bu sene 12’nci kez düzenlenen turnuvanın bu haftaki son maçları oldukça keyifli geçti.