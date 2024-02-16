Altın Kiraz’da Körfez Emniyet’ten büyük sürpriz

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Günün ilk maçında B grubunda yer alan turnuvanın iddialı takımlarından ESR İnşaat & Otomotiv ile Kontrat İnşaat Kartepe
Veteran takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısına çok etkili başlayan ESR İnşaat & Otomotiv, devreyi 7-1 üstün tamamladı. Rölanti bir oyunla geçilen ikinci devrede de gollerine devam eden ESR İnşaat, sahadan 10-1 üstünlükle ayrıldı.
GÜNÜN SÜRPRİZİ EMNİYET’TEN
Günün ikinci maçında ise C Grubu ekiplerinden Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dergah Ocakbaşı takımları puan mücadelesi verdi. Son derece güçlü ve tecrübeli oyunculardan kurulu olan rakibi önünde maçın ilk yarısında etkili bir oyun
ortaya koyan Emniyet Müdürlüğü, ilk yarıyı Emre Korkmaz’ın golleriyle 3-1 önde tamamladı. İkinci devre ise müthiş bir mücadele ile geçti. Dergah Ocakbaşı bir gol daha bulsa da maçın sonunu getiremedi ve İlçe Emniyet 3-2’lik skorla 3 puanın sahibi oldu. Bu arada Körfez Emniyet’te kaleci Nazım Yazıcı, Dergah Ocakbaşı takımının tehlikeli ataklarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına galibiyeti getirdi ve maçın adamı oldu.
VİZYON İNŞAAT 3 PUANLA BAŞLADI
Günün son maçı ise C Grubu’nda yer alan Vizyon İnşaat ile Tise Kamera Güvenlik takımları arasında oynandı. Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyunla rakibi önünde gücünü hissettiren Vizyon İnşaat, karşılaşmanın ilk yarısını 5-2’lik üstünlükle tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Vizyon İnşaat rahat bir oyunun ardından galibiyete uzandı ve üç puanla ilk haftayı tamamladı.
KONTRAT İNŞAAT KARTEPE VETERAN: 1
ESR İNŞAAT & OTOMOTİV: 10
HAKEM: Mehmet Ali Vardar
KONTRAT İNŞAAT KARTEPE VETERAN: Ergin Gökder *, Semih Sezgin *, Ahmet Baysal * (Muhittin Pilis *), Hicri Uluçay **, Selim Baytören *, Ali Sezgin *, Fatih Kıyar *
ESR İNŞAAT & OTOMOTİV: Çağlar Akın ***, Fatih İlter ***, Erdem Gürcan ***, Erdi Söğüt ***, Doğan Şirin ***, Alperen Aşkın ***, Ertuğrul Şamlı ***
GOLLER: Hicri Uluçay (Kontrat İnşaat Kartepe Veteran), Erdem Gürcan (2), Erdi Söğüt (6), Alperen Aşkın (2) (ESR İnşaat & Otomotiv)
KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 3
DERGAH OCAKBAŞI: 2
SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri
HAKEM: Mehmet Ali Vardar
KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: Nazım Yazıcı ****, Emre Korkmaz ***, Fatih Demirci **, Volkan Yavuz ***, Ferdi Çağlayan ** (Zafer Karakuş **), Harun Durmuş **, Semih Yuca ** (Fatih Berber **)
DERGAH OCAKBAŞI: Ömer Güler *, Cengiz Furuncu ***, Hasan Furuncu **, Burak Arslan **, Gökhan Özkanlı **, Osman Dinçay ***, Mert Alkan **
GOLLER: Emre Korkmaz (3) (Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü), Osman Dinçay, Gökhan Özkanlı (Dergah Ocakbaşı)
VİZYON İNŞAAT: 9
TİSE KAMERA GÜVENLİK: 2
SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri
HAKEM: Mehmet Ali Vardar
VİZYON İNŞAAT: Ali Osman Ekşi **, Muhammed Emin Yakut ***, Mustafa Aslı ***, Ferhat Aydın ** (Ufuk Yükselmiş *), Ömer Utku Evliyaoğlu *** (Gökhan Acar *), Levent Gülay ***, Ümit Karabulut ** (Hakan Temel **)
TİSE KAMERA GÜVENLİK: Taner Yıldırım **, Ender Akaoğlu **, Cüneyt Erkal ***, Emrah Akbulut **, Ziya Arap **, İhsan Demirtaş **, Cengiz Dalman **
GOLLER: Muhammed Emin Yakut (2), Mustafa Aslı (4), Ömer Utku Evliyaoğlu, Levent Gülay, Hakan Temel (Vizyon İnşaat), Cüneyt Erkal, Cengiz Dalman (Tise Kamera Güvenlik)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.