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9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

9 kişi hakkında malvarlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Demirören Haber Ajansı
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9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı mask
9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
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Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı. 

9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
# karar

16 Şub 2024 - 08:53 - Yaşam

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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