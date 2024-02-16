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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağışlar kaç gün sürecek?

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek?
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KOCAELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de yağışlar kaç gün sürecek? Kocaeli'de hava sıcaklığı düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 8 en yüksek 10 derece olacak. Yağışların önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: 

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek?
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16 Şub 2024 - 08:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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