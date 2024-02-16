Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı belli oldu

Saadet Partisi’nin Derince Belediye Başkan adayı Cuma Ayvaz oldu. Aday tanıtım töreninde “Başka bir Derince mümkün.” sloganıyla yola çıkan Cuma Ayvaz, Derince için dürüst ve ilkeli yöneticilerin gerekliliğine vurgu yaparak, milli görüş değerlerine bağlı kalarak, doğru ve adil bir yönetim anlayışıyla Derince'yi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti. Ayvaz, hedeflerinin örnek bir belediyecilik sergileyerek, tüm Türkiye'ye hizmetin nasıl yapılması gerektiğini göstermek olduğunu ifade etti.
Cuma Ayvaz Kimdir?
1979 Gümüşhane doğumludur. 1993’te Kocaeli’ye yerleşen Ayvaz, İzmit Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirip ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden Mezun olmuştur. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nda dört yıl yöneticilik yapmış olan Ayvaz, 14 yıldır Derince’de Mali Müşavirlik yapmaktadır. Geçmiş dönemlerde Meclis Üyesi adaylığı ve milletvekili aday adaylıkları bulunan Ayvaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Gümüşhaneli olmasa şaşardım..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.