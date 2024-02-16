Saadet Partisi Derince Belediye Başkan Adayı belli oldu

Saadet Partisi’nin Derince Belediye Başkan adayı Cuma Ayvaz oldu. Aday tanıtım töreninde “Başka bir Derince mümkün.” sloganıyla yola çıkan Cuma Ayvaz, Derince için dürüst ve ilkeli yöneticilerin gerekliliğine vurgu yaparak, milli görüş değerlerine bağlı kalarak, doğru ve adil bir yönetim anlayışıyla Derince'yi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti. Ayvaz, hedeflerinin örnek bir belediyecilik sergileyerek, tüm Türkiye'ye hizmetin nasıl yapılması gerektiğini göstermek olduğunu ifade etti.

Cuma Ayvaz Kimdir?

1979 Gümüşhane doğumludur. 1993’te Kocaeli’ye yerleşen Ayvaz, İzmit Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirip ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden Mezun olmuştur. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nda dört yıl yöneticilik yapmış olan Ayvaz, 14 yıldır Derince’de Mali Müşavirlik yapmaktadır. Geçmiş dönemlerde Meclis Üyesi adaylığı ve milletvekili aday adaylıkları bulunan Ayvaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.