Kocaeli Gebze'de 2+1 79 m² daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4834 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Kocaeli İl, Gebze İlçe, OSMANYILMAZ Mahalle/Köy, 2390 Ada, 11 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm
Kıymet takdirine konu olan taşınmaz Kocaeli ili Gebze ilçesi Osmanyılmaz mahallesi 2390 ada 11 parsel 1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm meskenin bulunduğu parsel üzerinde zemin* 4 normal kattan oluşan 5 katlı betonarme bina mevcuttur.
Taşınmazın tapu kaydındaki niteliği 5 katlı betonarme apartman ve arsası olup yüzölçümü 195,91 m2dir, bina asansörlüdür. Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi vardır. Şehir merkezindedir. Anadolu Otoyoluna, E5 Kara yoluna, Sabiha Gökçen Hava Limanına, Gebze D.D.Y. Tren istasyonuna, Organize Sanayi Bölgelerine, Okul, Hastane, Adliye, Belediye, Kaymakamlık ve Avm gibi donatılara yakın konumdadır, ulaşımı vardır. Çevresinde konut ve ticari işyerleri yapılaşması vardır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanan ve alım satım kabiliyeti olan bir konumdadır.
Kıymet Takdiri istenen taşınmaza ait özellikler aşağıda belirtilmiştir.
2390 ada 11 parsel 1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm meskendir, 1 salon, 2 adet oda, antre, mutfak, banyo, WC ve balkonda oluşmaktadır. İnşaat Alanı 90,85 m2'dir. Net İnşaat alanı 79.00 m2'dir. Yapı mevcut halde iskan edilmektedir. Duvarlar sıvalı ve boyalı ev mantolama yapılıdır. Kapı ve pencereleri takılıdır. Doğalgaz ile ısınmaktadır. Sıhhi tesisatı vardır. Dairelerde yerler laminat parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Taşıyıcı sistemi betonarmedir. Çatısı örülüdür.
195,91 m2 yüzölçümü, 3800/19591 arsa payı, Kocaeli İli Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi 2390 Ada 11 Parsel 1. Kat 3 Nolu Bağımsız BölümGebze / KOCAELİ adresli
Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi 2390 Ada 11 Parsel 1. Kat 3 Nolu Bağımsız BölümGebze / KOCAELİ Adresi Köşklüçeşme Mahallesi 535. Sokak No:10/3 Gebze.
Ana Taş. Yüzölçümü : 195,91 m2
Arsa Pay/Payda : 3800/19591 Hisse Pay/Payda: 1/1
İmar Durumu: İnşaat tarzı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 347 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama İmar Planında Konut Alanı lejantında yer aldığı, ayrık nizam, 4 kat ve TAKS:0,40' dır.
Kıymeti : 2.420.784,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Diğer : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.
Yönetim Planı 24/09/2013
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/ 2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:22
12/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.