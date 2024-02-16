Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Sabancı Caddesi üzerinde kaldırıma park eden araçlardan şikayetlerini dile getirdiler. Araçların hem trafik akışını olumsuz etkilediğini hem de yayalara engel olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu durumun önüne geçilmesini talep ettiler.
16 Şub 2024 - 09:11- Gündem Güncelleme:
Vatandaş kaldırıma park eden araçlardan şikayetçi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.