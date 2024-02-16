Vatandaş kaldırıma park eden araçlardan şikayetçi

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Sabancı Caddesi üzerinde kaldırıma park eden araçlardan şikayetlerini dile getirdiler. Araçların hem trafik akışını olumsuz etkilediğini hem de yayalara engel olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu durumun önüne geçilmesini talep ettiler.