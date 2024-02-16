16 Şub 2024 - 09:11- Gündem G:

Vatandaş kaldırıma park eden araçlardan şikayetçi

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Vatandaş kaldırıma park eden araçlardan şikayetçi mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Sabancı Caddesi üzerinde kaldırıma park eden araçlardan şikayetlerini dile getirdiler. Araçların hem trafik akışını olumsuz etkilediğini hem de yayalara engel olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu durumun önüne geçilmesini talep ettiler.
# Kartepe, talep

16 Şub 2024 - 09:11 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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