Kocaeli’de konutlarda kullanılan su ucuz mu?

Kocaeli’de meskenlerde kullanılan suyun ucuz mu, pahalı mı olduğu hep tartışılır. Bilindiği gibi Kocaeli’nin içme suyunun büyük bir bölümünü Yuvacık Barajı karşılıyor. Dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan baraj sayesinde Kocaeli, bugün içme suyu sıkıntısı yaşamıyor. Baraj maliyetinin çok yüksek olduğu konuşuluyor, fiyat kısmını bir kenara bırakırsak, Yuvacık Barajının yapılması fikri çok değerliydi. Bunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

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Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan baraj, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kaliteli ve kesintisiz içme suyunu Kocaeli halkına ulaştırırken, bu hizmetleri Kocaelilere daha uygun su fiyatlarıyla sunmak için de çalışmalar yapıyor.

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Peki içme suyunun ücret tarifesini kim belirliyor.

Cevap; Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü 2560 sayılı kanun çerçevesinde görevini yerine getirmekte. İSU Genel Müdürlüğünce Kocaeli’de gerçekleştirilen su satışı ve diğer hizmetler için uygulanan ücret tarifeleri, maliyetler göz önüne alınmak suretiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile İSU Genel Kurulu’nda alınır.

İSU, Kocaeli’deki ücret tarifesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu;

TÜFE UYGULAMASI

İSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz ocak ayında 2024 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilerek mesken abonelerinde su fiyatlarına TÜFE oranında uygulanan zam uygulamasını durdurdu, aynı zamanda 0-10 metreküp olan 1. kademe uygulaması da 0-12 metreküp olarak düzenlendi.

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Ayrıca daha önce hanede ikamet eden kişi sayısına göre devam eden kademe uygulaması da Genel Kurul kararı ile 4 kişiye kadar 12 metreküp, 5 kişi 14 metreküp, 6 kişi 16 metreküp 7 kişi ve üzeri olanlara 17 metreküp olarak uygulanmaya başlandı.

Alınan Genel Kurul kararı ile konut abonelerimizin ekonomilerine yıllık 614 milyon Türk lirası katkı sağlanmış oldu.

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İSU Genel Müdürlüğü, mesken (konut) abonelerine uygulanan su fiyatlandırma tarifesinde içme suyu, atık su ve KDV dahil edilmiş fiyatlar göz önüne alındığında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 19. sırada yer alıyor. Ayrıca İSU Genel Müdürlüğü iş yeri abonelerine uyguladığı su fiyatlandırma tarifesinde de ülkemizde yine 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 21. sırada yer alıyor.

SOSYAL DESTEKLER

İSU Genel Müdürlüğü olarak şehit yakınlarına, gazi ve engellilere, milli sporculara, depremzedelere, öksüz, yetim, dul, 65 yaş maaşı alanlara ve sosyal ekonomik destek alanlara % 50 oranında indirim uygulanmakta. Kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıfların ticari gaye gözetmeksizin kurmuş oldukları öğrenci yurtlarına, kurslara ve Milli Eğitim Bakanlığınca kurum açma izni verilen özel yurtlara konut tarifesi üzerinden fiyatlandırma yapılarak ayrıca sosyal destek sağlanmakta.”

EN PAHALI SU İZMİR’DE

İSU’nun değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Özetle; Konutlarda 0-10 metreküp olan 1. kademe uygulaması 0-12 metreküpe çıkartıldı…

-İSU Genel Müdürlüğü, mesken (konut) abonelerine uygulanan su fiyatlandırma tarifesinde 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 19’uncu sırada…

İş yeri abonelerine uyguladığı su fiyatlandırma tarifesinde Türkiye’de yine 30 büyükşehir belediyesi arasında 21’inci sırada yer alıyor.

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Yani başka bir deyişle İSU’nun açıklamasına göre Kocaeli, otuz büyükşehir belediyesi arasında konutlarda su fiyatında pahalılıkta 19’uncu, işyeri su fiyatında ise 21’inci sırada…

Meskenlerde en pahalı suyu İzmirliler içiyor… İzmir’i Manisa, Muğla, Mersin ve Aydın takip ediyor…

İş yerlerinde ise en pahalı suyu Bursalılar kullanıyor. Bursa’yı İzmir, Manisa, İstanbul ve Samsun takip ediyor…

CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİRLER

Büyükşehirlerdeki su fiyatlarına baktığınızda, Kocaeli’nin sıralaması hiç de kötü durmuyor. Bir de en yüksek su fiyatı olan illere baktığınızda CHP’nin yönettiği Büyükşehirler ilk sıralarda. Başka bir deyişle konutlardaki su fiyatları, CHP’nin yönettiği Büyükşehirlerde daha pahalı.

İSU, SEÇİM YATIRIMI YAPTI

İSU, ocak ayında yapılan genel kurulda mesken abonelerinde su fiyatlarına TÜFE oranında uygulanan zam uygulamasını durdurdu…

Yani, İSU iki aydır aylık enflasyon oranını su zammına yansıtmıyor.

Bu su zammını yansıtsaydı, Kocaeli en ucuz su içen iller sıralamasında biraz daha geriye düşebilirdi. Suya zam yapılmamasına ‘SEÇİM YATIRIMI’ diyebiliriz. Yani seçimlere kadar suya zam yapılmayacak.

MAYIS AYINDA SUYA BÜYÜK ZAM YAPILACAK

İSU Genel Kurulu, bu mayıs ayında toplanacak…

Genel kurulda muhtemelen ocak-mayıs ayındaki enflasyon farkı su fiyatlarına yansıtılacak, ayrıca suya en az yüzde 40 zam yapılacak…

Yani mayıs ayında suya en az yüzde 55 zam gelecek…

Unutulmasın ki geçen yıl mayıs ayında İSU Genel Kurulu’nda suya yüzde 40 zam yapılmıştı.

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Şimdi diyeceksiniz ki, amma da atıyorsun…

Bu yazımı kesip bir kenara koyun, mayıs ayında yapılacak İSU Genel Kurulu sonrasında suya yapılacak zam oranını, benim bugün yazdığım oranla karşılaştırın. O zaman bana hak vereceksiniz?

SU HAYATTIR…

Son olarak şunu ifade etmeliyim ki; İklim krizi her geçen yıl kendini iyice hissettirmeye başladı… Özellikle yaz aylarında kuraklık çok sıkacak gibi. Bu nedenle su fiyatı ne olursa olsun, hepimizin su tasarrufu yapması yazım… ‘SU, HAYATTIR’ düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA FİYAT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (TL)

1 İzmir 34.45

2 Manisa 32.42

3 Muğla 32.29

4 Mersin 29.70

5 Aydın 29.53

6 Denizli 28.64

7 Balıkesir 25.52

8 Sakarya 25.42

9 Samsun 25.41

10 Antalya 24.70

11 İstanbul 24.67

12 Tekirdağ 24.62

13 Eskişehir 24.59

14 Bursa 24.43

15 Ankara 22.73

16 Kayseri 22.68

17 Ordu 22.46

18 Konya 21.41

19 KOCAELİ 21.33

20 Gaziantep 20.81

21 Van 19.06

22 Adana 17.85

23 Şanlıurfa 17.50

24 Trabzon 17.15

25 Erzurum 16.97

26 K.Maraş 15.36

27 Mardin 13.73

28 Diyarbakır 12.97

29 Malatya 11.73

30 Hatay 7.82