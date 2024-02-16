ÖSYM'nin eski başkanı Ali Demir'e FETÖ'den beraat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eski başkanı Ali Demir FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandı.
Mahkeme başkanı, savunma yapması için için Demir’e söz verdi.
Demir 2020 yılında ÖSYM başkanlığı görevine getirildiğini söyledi. Ayrıca Demir, kendisinden önce ÖSYM’nin kişisel ilişkilerle idare edildiğini iddia etti.
“BUNU BU AMAÇLA YAPTIM”
Demir, “Bu ülke için, ÖSYM’de soru çalmanın ülkeye duyulan güvenin nasıl sarsılacağını biliyordum. Sınavın eşitlik ve adalet içinde olması, benim en hassas noktamdı. Bunu sağlamak benim varlık sebebimdi. Türkiye’de toplu kopyayı ortadan kaldıran, her öğrenciye farklı kitapçık dağıtmak bir devrimdir, bunu bu amaçla yaptım.” dedi.
Ayrıca Demir “Sınavların kapalı ortamda hazırlanmasını da ben yaptım, bu da büyük bir güvenlik önlemidir.” İfadelerini kullandı.
“ YÜKSEK GÜVENLİKLE KORUMAYIZ BİZ YAPTIK”
Ali Demir, “Soruları yine yüksek güvenlikle korumayı da biz yaptık. Bu suçlamalar kabul edilebilir değil.” şeklinde konuştu.
MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ
Kararı açıklayan mahkeme, sanık Demir’in FETÖ üyeliği suçundan beraatine, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan takdir indirimi ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.
Hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verildi.
Öte yandan 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların sızdırılması Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmiş, bu süreçte FETÖ yapılanmasının adı sıkça anılmıştı. Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir de soruşturmaların odak noktasında yer almıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
I.m. - Külahıma anlat!
Nasıl açıklayacaksın kodlamaları?
Bir FETÖ dershanesinden çıkan yüzlerce tam puan almış öğrenciyi nasıl açıklayacaksın?
Bunların hepsi senin döneminde olmadı mı? Yalancı.
Bu davaları da bu kadar uzatan yargının da canı cehenneme! Adam benim dönemimde bunları yaptı, ben üniversiteyi kazandım, okudum, bitirdim de üzerine 7 senedir çalışıyorum. Adam daha yeni yargılanıyor, ondan da ceza almıyor.
Bu ülkede hiçbir şeyin değeri yok. Dürüst olmazsan kıymetlisin. Dürüstsen sürünürsün.
Hiçbir suçun cezası yok. Meksika'ya döndük.
İnsan öldür, çık.
Kadın döv, çık.
Kediye işkence et, çık.
Çocuk taciz et, çık.
Terör örgütüne üye ol, sahte kimlikle devlet dairesine gir çalış, devlet farkında bile değil.
Ha ama kadın döven birine zarar verirsen, eyvah. Yandın. Alırlar içeri.
Bu ülkede doğru bir şey yapmayacaksın, yanarsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.