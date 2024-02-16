16 Şub 2024 - 09:38- Gündem G:

Yolcu var, demiryolu var, tren var ama hizmet yok!

DİLEK COŞGUN
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Yolcu var, demiryolu var, tren var ama hizmet yok! mask

Köseköy Tren İstasyonu yıllardır çürümeye terk edildi. Belirli aralıklarlar hizmet veren ama tam anlamıyla işlevsel hale getirilemeyen bu istasyon bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bölge sakinleri artık bu istasyonun hizmete açılmasını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor.Gazetemize ulaşan vatandaşlar "Derbent Tren İstasyonu hizmete açıldığında 'Köseköy Tren İstasyonu da en kısa sürede hizmete girecek' sözü verilmişti. Ancak verilen sözler tutulmadı. En kısa sürede bu istasyon hizmete açılmalı. Yolcu var, demiryolu var, tren var ama vatandaş faydalanamıyor" dedi.
# köseköy tren istasyonu, hizmet, var

16 Şub 2024 - 09:38 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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