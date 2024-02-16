Köseköy Tren İstasyonu yıllardır çürümeye terk edildi. Belirli aralıklarlar hizmet veren ama tam anlamıyla işlevsel hale getirilemeyen bu istasyon bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bölge sakinleri artık bu istasyonun hizmete açılmasını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor.Gazetemize ulaşan vatandaşlar "Derbent Tren İstasyonu hizmete açıldığında 'Köseköy Tren İstasyonu da en kısa sürede hizmete girecek' sözü verilmişti. Ancak verilen sözler tutulmadı. En kısa sürede bu istasyon hizmete açılmalı. Yolcu var, demiryolu var, tren var ama vatandaş faydalanamıyor" dedi.
16 Şub 2024 - 09:38- Gündem Güncelleme:
Yolcu var, demiryolu var, tren var ama hizmet yok!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.