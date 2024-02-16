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MİT'ten PKK'lı Fatma Sakana'ya operasyon

MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı etkisiz hale getirdi.

Anadolu Ajansı
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MİT'ten PKK'lı Fatma Sakana'ya operasyon mask

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

10 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün  sorumluları arasında yer aldı.

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
# fatma sakana, PKK, tespit

16 Şub 2024 - 09:45 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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