Hatipoğlu ve ekibi, iş Adamlarına projelerini anlattılar.

İYİ Parti Körfez İlçe teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarıyı yakalamak için saha çalışmalarına devam ediyorlar. Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu ile birlikte Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret eden İYİ Parti ekibi, projelerini anlatarak, ekonomi üzerine sohbet ettiler. Hatipoğlu ile birlikte İlçe Başkanı Mehmet Çöven, Belediye Meclis Üyesi Reşat Sarı, Meclis Üyesi aday adayları Fırat Türker, Fatih Öztürk, Vehbi Kıranşal, Dilanur Durmuş, Murteza Özün, SKM Başkanı Mete Gür, ilçe yönetimi ziyaret ekibinde yer aldı. Oda Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi tarafından karşılanan Azmi Cihat Hatipoğlu, ilçe de yapmayı düşündükleri projelerini anlattı. Sohbet ekonomi ve iş dünyasını da kapsayınca uzadı ve Hatipoğlu ile Öztürk, yapılabilecekler hakkında konuştular. Eğitimci olarak görüşlerini dile getiren Hatipoğlu, özellikle ara eleman konusunda yapılan çalışmaları beğendiğini söyleyerek, kendi projelerini de aktardı.