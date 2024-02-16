Şifa dağıtacak termal tesiste hummalı çalışma  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlarına devam ediyor. Kocaeli’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir, bu bağlamda Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste hızlı bir ilerleme kaydediyor. Yeniköy Mahallesinde devam eden projede yüklenici firma, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Kocaeli’nin yıldızı olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak olan tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

TÜM BLOKLARDA ÇALIŞMA

Projenin sıfır kotundaki tüm bloklarda döşeme betonu döküldü. Ekipler ayrıca B blokta +4.00 kotu tabliye kalıbı kurma işlemlerine devam ediyor. A ve C blokta 0.00 kotu ile +8.00 kotu arası tüm kolonların betonu döküldü. Kiriş betonu döküm işlemlerine geçilecek. B blokta ise -4.00 ve -8.00 kotunda duvar imalatları devam devam ediliyor. Yapının çatı çelikleri ise imalathanede hazırlanmaya başladı.