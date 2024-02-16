Büyükşehir’den Anadolu Rock’un ustalarına saygı konseri  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock’un efsane şarkılarını senfonik tınılarla bir araya getiren Bukalemun Senfonik Anadolu Rock Projesini Kocaelili müzik severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ustalara Saygı Bukalemun Senfonik Anadolu Rock Konseri, 19 Şubat Pazartesi akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz konser 19.30’da başlayacak. Konserde Anadolu Rock’un devleri Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca’nın yıllarca gönüllerde yer etmiş şarkıları senfonik ortamda müzik severlere sunulacak. Konserde, yakın zamanda kaybettiğimiz MFÖ grubundan Özkan Uğur’un yanı sıra yaşayan efsane Orhan Gencebay’ın eserleri de seslendirilecek.
HAKAN ŞENSOY, ÇAĞ ERÇAĞ, NURKAN RENDA
Klasik müziği Rock müzikle buluşturan ve 25 çalgı sanatçısından oluşan Senfonik Anadolu Rock Bukalemun’un şefliğini Hakan Şensoy yapacak. Kocaelili klasik müzik severlerin yakından tanıdığı çellist Çağ Erçağ ile Rock müziğin sevilen ismi Nurkan Renda ise konserde solist çalgı olarak yer alacak. Levent Candaş (Bas Gitar), Uğur Gülbaharlı (Tuşlu Çalgılar), Emre Günay (Bateri) ise konserin konuk sanatçıları olarak performans sergileyecek.
ÇELLO İLE ELEKTROGİTAR
Anadolu Rock’un dev isimlerine selam verecek olan Ustalara Saygı Konserinde yıllarca yüreklerde yer etmiş “Dönence (Barış Manço), Resimdeki Gözyaşları- Namus Belası (Cem Karaca), Fesupanallah-Arap Saçı-Estarabim,(Erkin Koray), Güllerin İçinden-Sakın Gelme (MFÖ-Özkan Uğur) eserleri seslendirilecek. Ayrıca yaşayan efsane Orhan Gencebay’ın “Hatasız Kul Olmaz” eseri çalınacak. Çello ve elektrogitarı “Namus Belası”, “Estarabim” ve Fesupanallah’ta buluşturacak olan konserin klasik ve rock müzik severler tarafından büyük beğeni görmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.