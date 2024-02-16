Kocaeli'de mimarlardan ilave kat talebi: "İstanbul'da 10 kat izin varken Kocaeli'de 3 kat"

Kocaeli Mimarlık A.Ş Yönetimi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kocaeli, Marmara Bölgesi'nde hızla nüfus artışı yaşanan bir şehir olup, 17 Ağustos 1999 depremi gibi büyük felaketlerle karşılaşmış bir kenttir. Bu tür felaketlerin ardından, toplumun gündeme getirdiği yapılaşma sorunlarına çözüm bulmak idareciler için de öncelikli bir mesele olmuştur. Ancak, yapılan çözüm önerileri genellikle ilk etapta kat eksiltme ve tabana yayılmış yapılar şeklinde olmuştur.

BU YAKLAŞIM YETERSİZ KALMIŞTIR

Bu çözümler, depreme karşı bir güvence olarak düşünülebilir ancak pratikte, hızla yok edilen yeşil alanlar ve nüfus artışı gibi faktörler göz önüne alındığında, bu yaklaşım yetersiz kalmıştır. Ayrıca, benzer bir sorun İstanbul gibi 1. derece deprem bölgesi olan diğer şehirlerde de mevcuttur. Örneğin, İstanbul'da zemin değerlerine rağmen 10 katın üzerinde yapılaşma izni verilirken, Kocaeli'de sınırlar genellikle 3 katta tutulmuştur. Bu durum, Kocaeli'nin kentsel dönüşüm açısından cazip olmamasının bir sonucunu doğurmuştur.

KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ

Kentsel dönüşüm maliyetleri sebebiyle mevcut kat sınırları müteahhitler veya bina sahipleri için yapısal dönüşümü sağlayamamaktadır. Bu durum, TOKİ gibi kuruluşlar dışında kentsel dönüşümün gerçekleşmemesine yol açmıştır. Ancak, Kocaeli Mimarlık A.Ş olarak, bu durumu değiştirmek ve şehrin kentsel dönüşümüne katkıda bulunmak istiyoruz.Şehre yeni merkezi noktalar ekleyerek, trafik yoğunluğunu azaltmayı ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı hedefliyoruz. Kat artırımı yapılırsa, uygun mühendislik hesapları yapılarak zemin yapısına uygun binalar inşa edilebilir. Bu şekilde, deprem gibi doğal felaketlere karşı korkuyla değil, bilimsel ve mühendislik prensiplerine dayalı çözümlerle yaklaşabiliriz.Amacımız, şehir siluetini düzensiz olmaktan çıkararak modern ve işlevsel yapılarla donatmaktır. Bu artış, sadece kentsel dönüşümü teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda mesleki sorumluluğumuzu yerine getirerek, şehrimizi gelecek nesillere daha güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirecektir."