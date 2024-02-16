Kocaeli İMO`da Akgün, Mazbatasını Aldı

İLK TOPLANTI
Mazbatasını alan Akgün sonrasında Kocaeli Şube binasında 14`ncü Dönem Yönetim Kurulu ile birlikte toplantı yaptı ve görev dağılımını gerçekleştirdi. Ali Akgün Yönetim Kurulu Başkanlığı`na, Behra Sayan Erşan Sekreter Üye, Serkan Akyıldız ise Saymanlık görevlerine seçilirken, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Şerafettin Vural, Önder Yalçınkaya, Halis Furkan Kocakulak ve Nebi Suna`dan oluşurken, Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ise İsmail Yaruk, Fatih Gümüş, Hüseyin Aygül, Rabia Gümüş, Cantuğ Akyıldız, Hasan Şatıroğlu ve İlker Alpaydın`dan oluştu.
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM
Akgün, toplantıda yaptığı konuşmada, "Hizmete devam etmek için girdiğimiz İMO Kocaeli Şube seçimlerinde destek gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizler Kocaeli şubesi olarak odamızın kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubemizin yetkisi çerçevesinde başarılı çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Bundan sonra da hep birlikteyiz. 14. dönemin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.