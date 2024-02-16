Tehlike saçan elektrik direği sorunu çözüldü

Gazetemizin yaptığı " SEDAŞ uyuyor mu?" başlıklı haberin ardından SEDAŞ harekete geçti. SEDAŞ ilgili haberin ardından Gebze'de devrilerek ağaca yaslı hale gelen elektrik direği düzeltildi. SEDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, Şirketimiz Gebze Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından Mevlâna Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk ile iletişime geçilmiş olup, süratle adı geçen adrese ulaşılması sağlanmıştır. Güvenlik amaçlı söz konusu bölgede kısmi enerji kesintisi yapılarak, iş güvenliği tedbirleri önceliklendirilmiş ve saha ekiplerimizin hızlı müdahalesi sonucu ilgili elektrik direği yenisi ile değiştirilmiştir.Müşterilerimizin güvenliği ve enerji ihtiyacının karşılanması bizler için birincil önemdedir. SEDAŞ olarak Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki 2 milyonu aşkın müşterimizin memnuniyetinin önceliğimiz olduğunun bilinmesini bilgilerinize sunar, kamuoyunun bilgilendirmesi hususunda vermiş olduğunuz desteğe teşekkür ederiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.