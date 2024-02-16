Ağabeyinin cinsel organını kesip öldüren sanık: "Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık E.T. (30) ile müşteki baba N.T. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık E.T, ağabeyinin kendisine çocukken cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, "Ben bu durumu şu ana kadar anlatamadım, sustum. Psikolojik tedavi görmedim. Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez." dedi.

Olaydan bir gün önce babasına sorununu dile getirdiğini aktaran E.T, olay gününü hatırlamak istemediğini belirtti.

Baba N.T. de olay gününe kadar oğulları arasında birbirini öldürecek kadar husumet olmadığını, olay günü evden çıktıktan sonra cinayetin gerçekleştiğini kaydetti.

Şikayetçi olmadığını belirten N.T, eşinin de olaydan 39 gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilip rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Süreç

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T. (30), 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.