Öğrenciler okula değil camiye götürülecek: Tarikat ve vakıflardan eğitim alacaklar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, tarikat ve cemaatlerle işbirliğinin süreceğine yönelik açıklamasının yankıları devam ederken dini dernek ve vakıfların faaliyetleri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı İstanbul Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu’ndan kişilerin eğitim verdiği öğrenildi.

MEB ile Diyanet arasında 2019 yılında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” kapsamında dini grupların, çocuklar üzernde etkisini arttırdığı görülmüştü. Söz konusu protokol, ortaokul çağındaki çocukların, 6. Sınıfa geldiklerinde okullarını dondurup hafızlık dersi alabilmelerine imkan tanıyor.

Protokol kapsamında giren okulların sayısının artış gösterdiği belirtilirken sayının 2023- 2024 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 12 artarak 177’ye ulaştığı belirlendi.

ÜÇ YILDIR SÜRÜYOR

Protokol kapsamındaki okullardan biri olan Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Ortaokulu’ndaki hafızlık programı, protokolün eğitimde dini dernek ve vakıflara alan açıldığını bir kez daha kanıtladı. Okulun ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile 1988’den beri dini dersler vermek amacıyla kurulan “Mehmet Akif Ersoy Kız Kuran Kursu” ile protokol imzalandı.Kuran kursunun resmi sitesinde 2021 yılından bu yana protokolün sürdüğü açıklandı ve kız çocuklarına da “Babür Rahme İlim, İrfan ve Eğitim Merkezi” ile işbirliği çerçevesinde hafızlık eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Kaynak: yeniçağ