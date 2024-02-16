Öğrenciler okula değil camiye götürülecek: Tarikat ve vakıflardan eğitim alacaklar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, tarikat ve cemaatlerle işbirliğinin süreceğine yönelik açıklamasının yankıları devam ederken dini dernek ve vakıfların faaliyetleri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı İstanbul Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu’ndan kişilerin eğitim verdiği öğrenildi.
MEB ile Diyanet arasında 2019 yılında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” kapsamında dini grupların, çocuklar üzernde etkisini arttırdığı görülmüştü. Söz konusu protokol, ortaokul çağındaki çocukların, 6. Sınıfa geldiklerinde okullarını dondurup hafızlık dersi alabilmelerine imkan tanıyor.
Protokol kapsamında giren okulların sayısının artış gösterdiği belirtilirken sayının 2023- 2024 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 12 artarak 177’ye ulaştığı belirlendi.
ÜÇ YILDIR SÜRÜYOR
Protokol kapsamındaki okullardan biri olan Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Ortaokulu’ndaki hafızlık programı, protokolün eğitimde dini dernek ve vakıflara alan açıldığını bir kez daha kanıtladı. Okulun ilçe müftülüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile 1988’den beri dini dersler vermek amacıyla kurulan “Mehmet Akif Ersoy Kız Kuran Kursu” ile protokol imzalandı.Kuran kursunun resmi sitesinde 2021 yılından bu yana protokolün sürdüğü açıklandı ve kız çocuklarına da “Babür Rahme İlim, İrfan ve Eğitim Merkezi” ile işbirliği çerçevesinde hafızlık eğitimi verildiği ortaya çıktı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Erhan - çok güzel haber
Devletimize Sahip Çklm - Gençlik ve insanların hali ortada.Toplumun mayasını bozdular.Mutlaka bu ve benzeri tedbirler ivedilikle alınmalı ve uygulanmalıdır.Hiç değilse yetişecek nesil kurtarılmalıdır.Din,inanç,kültür,gelenek görenek,değerlerimiz,ailemiz,kutsallarımız vs komple saldırı altında.Mutlaka ailelerimizi,gençlerimizi biran evvel bu putperest,pagan,lgbt vb sapık insanların planlarından korumalı ve kurtarmalıyız.Şeytan ve adamları boş durmuyor. Aileyi yıkan devleti yıkar.Adamların amacı bu.Devletimizi çarpışarak yıkamayacağını bilenler ,içeriden aileden yıkılacağını biliyorlar.Milli eğitimi eleştirmek değil sahip çıkmalıyız.Tabiki bu müslümanlar için geçerli
Mehmet - Tarikat ve benzeri yerlerden eğitim alınmaz. Gericilik maksadıyla beyin yıkanır. Sonra da bu çocukların bir kısmı ruh hastası veya dolandırıcı olur.
Kuran kursu nedir? Bir kitabı anlamadan okumak neye yarar? Hafızlık nedir? Malum, maksadı cümle alem biliyor....
Müslümanlar Için - Milli eğitim Müslüman ailelerin müslüman çocukları için bu programı düzenlemiş.Karar doğrudur.İyide seni niye rahatsız ediyor?
Murat - ALLAH RAZI OLSUN UYGULAMAYI YAPANLARDAN
Aynen - Aynen.Allah cc razı olsun.Geç kalınmış bir karar.Toplum ve gençlik ne halde.Bir an evvel tedbirler alınmalı ve gelecek nesiller kurtarılmalı
Ruhi - chp kendi içinde kavgaya devam etsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.