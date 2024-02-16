Uzay savaşında "şemsiye" senaryosu: Türkiye de ülkeler arasında... Dikkat çeken harita

ABD istihbaratı, Rusya'nın Batı ile olan husumetini uzaya taşıyacağına dair raporlar yayınlarken, Avrupa'da yeni bir tartışma başladı...

Amerikan istihbarat birimleri yetkileri uyararak Rusya'nın uzaya uydusavar nükleer silahlar konuşlandırma hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etmişti. Kremlin bu iddiaları yalanlarken uzayda açılacak olası bir cephe için Avrupa ülkeleri de harekete geçti.

Almanya'nın ekonomi bakanı Christian Lindner, Rusya'nın olası bir hamlesine Avrupa'nın birlikte karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine bir makale yazan Lindner, ABD'nin eski başkanlarından olan ve 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde de aday olmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump'ın NATO hakkındaki görüşlerini de değerlendirdi. Trump geçen hafta katıldığı bir mitingde NATO üyesi ülkelerin üzerlerine düşen desteği yapmadığını söyleyerek ABD'nin bu ülkeleri artık savunmayacağının sinyalini vermişti.

Lindner, "Donald Trump'ın son açıklamalarını, NATO şemsiyesi altında Avrupa güvenliğinin bu unsurunu daha fazla yeniden düşünmeye yönelik bir çağrı olarak anlamalıyız. Fransa ve Büyük Britanya'nın stratejik nükleer güçleri halihazırda ittifakımızın güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Asıl soru şudur: Paris ve Londra hangi siyasi ve mali koşullar altında kolektif güvenlik için kendi stratejik kabiliyetlerini korumaya ya da genişletmeye hazır olacaktır? Avrupa'da barış ve özgürlük söz konusu olduğunda, bu zor sorulardan kaçınmamalıyız" dedi.

Lindner, "Fransa ve Büyük Britanya'nın stratejik nükleer güçleri halihazırda ittifakımızın güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Asıl soru şu: Paris ve Londra hangi siyasi ve mali koşullar altında kolektif güvenlik için kendi stratejik kabiliyetlerini korumaya ya da genişletmeye hazır olacaklar. Avrupa'da barış ve özgürlük söz konusu olduğunda bu zor sorulardan kaçınmamalıyız" diye ekledi.

İngiltere ve Fransa Avrupa'nın tek nükleer güçleridir ve NATO'nun bir parçası olmalarına rağmen kendi nükleer cephanelikleri üzerinde bağımsız bir kontrole sahiptirler. Ancak bu iki ülkenin nükleer silah envanteri, Rusya'nın nükleer silahları karşısında çok güçsüz kalabilir.

NÜKLEER FÜZE STOĞUNUN ÇOĞU ABD'NİN

NATO'nun nükleer caydırıcılığı büyük ölçüde, Rusya'nın 5,800 nükleer füzesine karşılık yaklaşık 5,200 nükleer füze ile ikinci en büyük nükleer füze stokuna sahip olan ABD'ye dayanıyor. Fakat bu silahların binden fazlasının kullanılmadığı tahmin ediliyor.

Avrupa'da Almanya, İtalya ve Hollanda'da nükleer savaş başlıkları bulunurken Avrupa'nın bir şemsiye nükleer kalkanı oluşturması gündeme geldi. İngiliz Daily Mail gazetesi konuyla ilgili bir harita hazırlarken, NATO üyesi ülkelerin de bu kalkandan faydalanabileceğine işaret etti. İngiliz medyasındaki haritada Türkiye'nin de yer aldığı görülüyor.

Kaynak: SÖZCÜ