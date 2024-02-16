DİKKAT DİKKAT KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN UÇUŞA GEÇİYORUZ

SAAT 19.00’DA, HAKEM
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, yarın akşam saat 19.00’da, sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Bolu beraberliğinin moralsizliğini üzerinden atmak isteyen temsilcimiz, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Yeşil - Siyahlılar, taraftarımızın desteğiyle maçı kazanıp, yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşmayı yaklaşık 12 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.
KADRODA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
Kocaelispor’da Şanlıurfaspor maçı için kadroda değişiklik olabilir. Geçtiğimiz hafta ilk 11’de çıkan Cihat Çelik bu hafta büyük ihtimalle yerini Giorgi Kharaishvili’ye bırakacak. Öte yandan sağ bekte Mehmet Yılmaz’ın yerine Oğuz Ceylan’ı da görebiliriz. Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna giren Amaral’ın da bu hafta daha ofansif bir futbol adına ilk 11’de oynaması bekleniyor.
MAÇIN KÜNYESİ
Kocaelispor - Şanlıurfaspor
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan
YAYIN: Bein Sport Max, TRT Spor, (Canlı maç anlatımının kentimizdeki ilk adresi www.kocaeligazetesi.com tr’den canlı anlatım…)
MUHTEMEL ONBİRLER
KOCAELİSPOR
Gökhan Değirmenci
Burak Öksüz
Emir Ortakaya
Oğuz Ceylan
Atila Turan
Josip Vukovic
Giorgi Kharaishvili
Reis Amaral
Giorgi Beridze
Daniel Candeias
Ramil Şeydayev
ŞANLIURFASPOR
Erzhan Tokotaev
Diogo Özçakmak
Tolga Ünlü
Ümit Kurt
Michel Mboula
İshak Çakmak
Aldair
Eren Kabak
Michel Landel
Emanuel Denning
Marco Paixao
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.