DİKKAT DİKKAT KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN UÇUŞA GEÇİYORUZ

SAAT 19.00’DA, HAKEM

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, yarın akşam saat 19.00’da, sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Bolu beraberliğinin moralsizliğini üzerinden atmak isteyen temsilcimiz, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Yeşil - Siyahlılar, taraftarımızın desteğiyle maçı kazanıp, yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşmayı yaklaşık 12 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Kocaelispor’da Şanlıurfaspor maçı için kadroda değişiklik olabilir. Geçtiğimiz hafta ilk 11’de çıkan Cihat Çelik bu hafta büyük ihtimalle yerini Giorgi Kharaishvili’ye bırakacak. Öte yandan sağ bekte Mehmet Yılmaz’ın yerine Oğuz Ceylan’ı da görebiliriz. Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna giren Amaral’ın da bu hafta daha ofansif bir futbol adına ilk 11’de oynaması bekleniyor.

MAÇIN KÜNYESİ

Kocaelispor - Şanlıurfaspor

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan

YAYIN: Bein Sport Max, TRT Spor, (Canlı maç anlatımının kentimizdeki ilk adresi www.kocaeligazetesi.com tr’den canlı anlatım…)

MUHTEMEL ONBİRLER

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atila Turan

Josip Vukovic

Giorgi Kharaishvili

Reis Amaral

Giorgi Beridze

Daniel Candeias

Ramil Şeydayev

ŞANLIURFASPOR

Erzhan Tokotaev

Diogo Özçakmak

Tolga Ünlü

Ümit Kurt

Michel Mboula

İshak Çakmak

Aldair

Eren Kabak

Michel Landel

Emanuel Denning

Marco Paixao