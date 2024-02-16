16 Şub 2024 - 11:14 - Spor

Cezayı yedik: 42 bin lira

Yarın akşam Şanlıurfaspor ile sahasında karşılaşılacak olan Kocaelispor’a, geçtiğimiz hafta oynadığı Boluspor maçından sonra ceza geldi. Merdiven boşluklarının dolu olması sebebiyle PFDK tarafından 42 bin TL ceza kesildi