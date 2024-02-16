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Cezayı yedik: 42 bin lira

Yarın akşam Şanlıurfaspor ile sahasında karşılaşılacak olan Kocaelispor’a, geçtiğimiz hafta oynadığı Boluspor maçından sonra ceza geldi. Merdiven boşluklarının dolu olması sebebiyle PFDK tarafından 42 bin TL ceza kesildi

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Cezayı yedik: 42 bin lira mask

 MERDİVEN BOŞLUKLARININ DOLU OLMASINDAN DOLAYI…

Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'a PFDK'dan ceza geldi. 11 Şubat Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Kocaelispor maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Kocaelispor'a para cezası verildi. Kocaelispor'un deplasman tribününde merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 42 bin TL para cezası verildi.
# PFDK, Kocaelispor, Trendyol, Atatürk, ceza

16 Şub 2024 - 11:14 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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