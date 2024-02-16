Cezayı yedik: 42 bin lira

MERDİVEN BOŞLUKLARININ DOLU OLMASINDAN DOLAYI…
Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'a PFDK'dan ceza geldi. 11 Şubat Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Kocaelispor maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Kocaelispor'a para cezası verildi. Kocaelispor'un deplasman tribününde merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 42 bin TL para cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.