Bolu maçının hakemi Urfa maçına atandı

SAMSUN BÖLGESİ A KLASMAN HAKEMİ
Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Kocaelispor ve Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Kocaelispor ile Şanlıurfaspor'un karşılaşmasını, Samsun Bölgesi A Klasman hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Erdem Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan ve 4.Hakem Furkan Aksuoğlu yapacak.
SAĞLAM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kocaelispor ile Şanlıurfaspor maçını yönetecek olan Erdem Mertoğlu, ilk devredeki Boluspor maçını da yönetmişti. Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, hakem Mertoğlu’na karşılaşma sonunda tepki göstermiş ve net kırmızı kartın verilmediğini iddia etmişti. Candeias’a yapılan müdahalenin net kırmızı kart olduğunu belirten Sağlam, “Bu pozisyon es geçiliyorsa bu Türk futbolu açısından çok sıkıntılı durum. Daha dikkatli olmak, takımların kaderiyle oynamamak lazım” demişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Aynı adam yani bolulu ercan oyuna girer girmez gene candeasın ayağına vurdu ve gene vardan herhangi bir kontrol gelmedi bizimki ısırdı ceyhun u hemen vardan çağırdılar güzel meslek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.