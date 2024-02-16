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Bolu maçının hakemi Urfa maçına atandı

Kocaelispor’un yarın oynayacağı Şanlıurfaspor maçı, ilk devrede oynadığımız ve 2-1 kazandığımız Boluspor maçını yöneten Erdem Mertoğlu’na verildi

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Bolu maçının hakemi Urfa maçına atandı mask

SAMSUN BÖLGESİ A KLASMAN HAKEMİ

Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Kocaelispor ve Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Kocaelispor ile Şanlıurfaspor'un karşılaşmasını, Samsun Bölgesi A Klasman hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Erdem Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan ve 4.Hakem Furkan Aksuoğlu yapacak.

SAĞLAM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kocaelispor ile Şanlıurfaspor maçını yönetecek olan Erdem Mertoğlu, ilk devredeki Boluspor maçını da yönetmişti. Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, hakem Mertoğlu’na karşılaşma sonunda tepki göstermiş ve net kırmızı kartın verilmediğini iddia etmişti. Candeias’a yapılan müdahalenin net kırmızı kart olduğunu belirten Sağlam, “Bu pozisyon es geçiliyorsa bu Türk futbolu açısından çok sıkıntılı durum. Daha dikkatli olmak, takımların kaderiyle oynamamak lazım” demişti.
# Kocaelispor, Şanlıurfaspor, Erdem Mertoğlu, Trendyol, TÜRK, tepki

16 Şub 2024 - 11:16 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

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Aykut - Aynı adam yani bolulu ercan oyuna girer girmez gene candeasın ayağına vurdu ve gene vardan herhangi bir kontrol gelmedi bizimki ısırdı ceyhun u hemen vardan çağırdılar güzel meslek

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 11:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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