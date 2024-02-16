Bolu maçının hakemi Urfa maçına atandı

SAMSUN BÖLGESİ A KLASMAN HAKEMİ

Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Kocaelispor ve Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Kocaelispor ile Şanlıurfaspor'un karşılaşmasını, Samsun Bölgesi A Klasman hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek. Erdem Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı, Hasan Erdoğan ve 4.Hakem Furkan Aksuoğlu yapacak.

SAĞLAM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kocaelispor ile Şanlıurfaspor maçını yönetecek olan Erdem Mertoğlu, ilk devredeki Boluspor maçını da yönetmişti. Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, hakem Mertoğlu’na karşılaşma sonunda tepki göstermiş ve net kırmızı kartın verilmediğini iddia etmişti. Candeias’a yapılan müdahalenin net kırmızı kart olduğunu belirten Sağlam, “Bu pozisyon es geçiliyorsa bu Türk futbolu açısından çok sıkıntılı durum. Daha dikkatli olmak, takımların kaderiyle oynamamak lazım” demişti.