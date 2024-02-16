CHP Gölcük Adayı Yılmaz'dan esnafa siftay ziyareti

CHP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Özgür Yılmaz, sabahın ilk saatinde Gölcük esnafını ziyaret etti. Esnafın siftah saatinde yaptığı ziyarette bereketli günler dileyen Özgür Yılmaz’a, CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem CHP ilçe başkanı Fikret Gürel ve önceki dönem ilçe başkanı İsmet İşeri ve CHP üyeleri de katıldı. Özgür Yılmaz, Gölcük esnafının emeğini gördüklerini ve her zaman bu emeğin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyleyerek, “Gölcük esnafı sabahın ilk ışıklarında kepenklerini açıyor ve halka hizmet veriyor. Eğer bu zahmet bu emek olmasa kentte hayat durur. Biz de bu emeğin karşılıksız olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim dönemimizde kentin en büyük dinamikleri olan Gölcük esnafının sorun ve eksikliklerini giderme yolunda çabalar göstereceğiz. Esnafımız kaybolursa bir kent kaybolur. Biz bu kentin geleneklerini esnafımızla birlikte sürdüreceğiz. Esnafımıza bu özverilerinden dolayı teşekkür ediyor ve hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Özgür Yılmaz’ın yakın ilgisinden dolayı teşekkür eden esnafta bu durumun kendilerine moral verdiğini ve Özgür Yılmaz’a da her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.