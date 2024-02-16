Bünyamin Çiftçi, canlarla bir araya geldi  

AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, canlarla buluştu. Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’nde canlarla bir araya gelen Başkan Çiftçi’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede de eşlik etti. Çayırova protokolünün de katılım sağladığı Hızır Orucu Lokması’nda canlarla tek tek selamlaşan Başkan Çiftçi, Hızır Lokması duasına da eşlik etti. Hızır Lokması’na katılmaktan ve canlarla bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“RABBİM İBADETLERİNİ KABUL EYLESİN”

“Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’mizde canlarımızla birlikte Hızır Orucumuzu açtık. Her daim bizleri bağrına basan ve muhabbetle karşılayan Başkanımız Halil İbrahim Araz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerini kabul ve makbul eylesin.” Hızır lokması sonrasında canlarla sohbet eden Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Çayırovalılarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.