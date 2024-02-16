Gebze’de Gençlik Sordu Büyükgöz Cevapladı  

Gebze’de gençler sordu, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz cevapladı. AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve gençlik kolları tarafından hazırlanan ‘Gençlik Soruyor’ isimli proje etkinliğine katılan Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz gençlerin sorularını cevaplandırdı. Özel olarak dizayn edilen ve Türkiye’nin ilk ve tek Gençlik Otobüsü’nde Gebzeli gençlerle buluşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; kendisine yöneltilen soruları oluşturulan sohbet ortamında cevaplandırdı. 5 yıllık hizmet döneminde hayata geçirilen projelerin önceliğinde gençler olduğunu vurgulayan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gençlerle keyifli bir muhabbet yolculuğunun ilk seferini yaptık. Gençliğe dair birçok konuyu konuşup, gençlerimizin önceliklerini, taleplerini ve hayallerini dinledik. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri, çalışmaları anlattık. Türkiye’nin ilk ve tek gençlik otobüsü fikriyle böylesine kıymetli bir organizasyona imza atan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Bilal Durmuş Kurt kardeşime, değerli yönetimine ve katılım sağlayan tüm gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.