Bıyık: ‘Beni her zaman sokakta göreceksiniz’

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla birebir buluşmalarını sürdürüyor. AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte sabah erken saatlerde saha çalışmalarına başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, gece geç saatlere kadar Darıca’nın bütün mahallelerini sokak sokak, ev ev geziyor.

KARIŞ KARIŞ GEZİYOR

Gün içinde ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıları düğün ve cenaze gibi üzüntülü ve mutlu günlerinde de yalnız bırakmıyor. Kalabalık ev toplantılarının yanı sıra esnaf buluşmaları da gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, gençler ve kadınlarla da sohbet toplantıları düzenliyor. Her bir vatandaşı ayrı ayrı dinleyen ve taleplerini not alan Başkan Muzaffer Bıyık, kanaat önderleriyle buluşmalarını da ihmal etmiyor. Her akşam dernek ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunuyor.

BENİ HER ZAMAN SOKAKTA GÖRECEKSİNİZ

Amaçlarının kavga, polemik değil hizmet etmek olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “ Seçim meydanlarında gökteki yıldızları vadetmiyoruz. Yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir işin sözünü vermeyecek ve milletimizi hiçbir zaman kandırmayacağız. Yapamayacağımız işleri olmuyor diyeceğiz. Muzaffer Bıyık’ı 5 yıl boyunca hiçbir kavganın içinde görmediniz. Biz hizmet için bu göreve talip olduk. Beni görenler ya camide cenazede ya düğünde ya da şantiyede işinin başında görmüştür. Gece kar yağarken iş makinelerinin başında, yağmur yağarken sokaktaki çalışmalarda görmüşlerdir. Biz buraya millete hizmet etmeye geldik. Bugüne kadar neyle anıldıysak önümüzdeki dönemde de işimizle hizmetlerimizle anılacağız” diye konuştu.