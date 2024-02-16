Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Engelsiz Birimi tarafından organize edilen film gösterimi; GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda, 23 Şubat 2024, saat 14.00'te yapılacak. Buğday Tanesi, engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Vizyona girdiği günden bu yana pek çok engelli bireye umut olan, izleyicinin engellerle ilgili farkındalığını artıran bir film olma özelliğini taşıyor. Film gösterimi öncesinde Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın konuşmasının da yer alacağı program, herkese açık katılımla gerçekleştirilecek.
- Kültür-Sanat
GTÜ' de Buğday Tanesi Film Gösterimi
Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ın hayatından esinlenen "Buğday Tanesi" filminin gösterimi GTÜ'de gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.