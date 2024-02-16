- Kültür-Sanat

GTÜ' de Buğday Tanesi Film Gösterimi

Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ın hayatından esinlenen "Buğday Tanesi" filminin gösterimi GTÜ'de gerçekleştirilecek.

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GTÜ' de Buğday Tanesi Film Gösterimi mask

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Engelsiz Birimi tarafından organize edilen film gösterimi; GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda, 23 Şubat 2024, saat 14.00'te yapılacak. Buğday Tanesi, engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Vizyona girdiği günden bu yana pek çok engelli bireye umut olan, izleyicinin engellerle ilgili farkındalığını artıran bir film olma özelliğini taşıyor. Film gösterimi öncesinde Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın konuşmasının da yer alacağı program, herkese açık katılımla gerçekleştirilecek.
# 2024

16 Şub 2024 - 11:41 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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