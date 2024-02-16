GTÜ' de Buğday Tanesi Film Gösterimi

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Engelsiz Birimi tarafından organize edilen film gösterimi; GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda, 23 Şubat 2024, saat 14.00'te yapılacak. Buğday Tanesi, engelli bir bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Vizyona girdiği günden bu yana pek çok engelli bireye umut olan, izleyicinin engellerle ilgili farkındalığını artıran bir film olma özelliğini taşıyor. Film gösterimi öncesinde Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın konuşmasının da yer alacağı program, herkese açık katılımla gerçekleştirilecek.