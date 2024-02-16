“Tek Davamız Milletimize Hizmet”

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Tepeköy mahallesinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Mesut Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada; “Karamürsel Belediye Başkanlığına aday olmuş bir kardeşiniz olarak Tepeköy Mahallemize geldim. Beni burada karşıladığınız için çok teşekkür ederim.

Başkanımız İsmail Yıldırım’ın desteğiyle aday adayı oldum. Partimde 20 yıllık bir geçmişim var. İl Başkanımız aradı ; “Mesut, sen bizim belediye başkan adayımız oldun” dedi. Bende bu göreve layık olmak için o günden itibaren canla başla çalışmaya devam ettim.”

“TEK DAVAM MİLLETİMİZE HİZMET”

Benim tek davam Milletimize, Karamürsel’imize hizmet etmek olacak. Karamürsel’de kimse aç yatağa girmeyecek. Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümeyecek. Hiçbir çocuk yırtık ayakkabıyla, montla okula gitmeyecek, sıra arkadaşına mahcup olmayacak” dedi.

Tepeköy halkı Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’ya yoğun ilgi göstererek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.