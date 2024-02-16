Özel Nar Akademi Anaokulu Müdürü Nagihan Keskin ve öğretmenler, ziyaretleri için Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.
- Siyaset
Çetinkaya, Nar Akademi’yi Ziyaret Etti
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ekibiyle birlikte, Özel Nar Akademi Anaokulunu ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.